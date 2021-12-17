Sporcular madalya ile ödüllendirildi

Sivas’ta 32 sporcunun katılımı ile “Okullar arası Judo müsabakaları” yapıldı. Müsabaka sonunda dereceye giren sporcular gruplara gitmeye hak kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta “Okullar arası Judo il birinciliği” yapıldı. 4 Eylül Spor Salonunda yapılan seçmelere kız-erkek olmak üzere toplamda 32 sporcu katıldı. Müsabakalarda rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye giren judocular grup maçlarında Sivas’ı temsil edecek.

Judo müsabakaları sonrası dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Ödülleri Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, Judo İl Temsilcisi Bekir Güzelimdağ, Judo antrenörü Hakan Cebeci, hakemler ve veliler takdim etti.