Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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  • 19.01.2022 20:07
  • Güncelleme: 19.01.2022 20:34
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir’i konuk etti. Müsabaka Kayserispor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Deniz’in sol kanattan açtığı ortada topla buluşan Tolga’nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung’un kucağında kaldı.

59. dakikada savunma arkasından gelen pasta meşin yuvarlak ile buluşan Deniz’in vuruşundaki top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.

72. dakikada Mustafa’nın kullandığı serbest vuruştaki pası ceza sahası içinde değerlendiren Uğur, kalecinin üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

79. dakikada sağ kanattan hareketlenen Onur’un pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan xxx, İlker Takpak xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx

Kayserispor: Lung xxx, Hosseini xx, Cardoso xx (Kemen dk. 46 xxx), Mustafa xx (İlhan dk. 89 ?), Gökhan xx (Mane dk. 46 xxx), Uğur xxx, Mario xx (Emrah dk. 61 xx), İbrahim xx (Attamah dk. 65 xxx), Onur xx, Yasir xxx, Abdulkadir xx

Yedekler: Cenk, Bilal, Ramazan, Arif, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Hasan Ali xx (Lima dk. 86 ?), Silva xxx, Aleksic xx (Chadli dk. 75 xx), Emre xx, Fredrik xx (Atabey dk. 86 ?), Deniz xx, Tolga xxx (Epureanu dk. 76 ?), Youssuf xx, Okaka xx, Junior xxx

Yedekler: Muhammed, Deniz, Ravil, Şener, Metin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Uğur (dk. 72) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Deniz, Tolga, Epureanu (Başakşehir), İbrahim, Abdulkadir (Kayserispor)

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İHA

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