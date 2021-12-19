Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (mac sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile sona erdi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 19.12.2021 17:56
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (mac sonucu)
Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile sona erdi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 17. haftasında Yukatel Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada savunmaya baskı uygulayan ve topu kapan Kemen’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onur’un şutu üst direkten döndü.

13. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Furkan’ın kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Lung kornere çeldi.

45. dakikada Furkan’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Alpaslan Dedeş xxx, Murat Tuğberk Curbay xxx

Kayserispor: Lung xxx, Koolovetsios xx, Hosseini xx, Kemen xxx, Emrah xx, Carole xx, İlhan xx (Gökhan dk. 31 xx), İbrahim xxx, Thıam xx, Onur xx, Gustavo xxx

Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa, Emre Demir, Uğur, Mario, Mane, Yasir

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gaziantep FK: Günay xxx, Dijilobodji xx, Furkan xx, Toşca xxx, Kenan xx, Halil İbrahim xx, Messaoudi xxx, Doğan xx, Vitor xx, Caulker xxx, Kitsiou xxx

Yedekler: Mustafa, Ertuğrul, Olkowski, Oğuz, Mirza, Hamza, Merkel, Enver, Berke, Dicko

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kart: Gökhan (Kayserispor)

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erol Bulut: 'Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik'

Erol Bulut: 'Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik'

Hikmet Karaman: 'Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi'

Hikmet Karaman: 'Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi'

DAHA FAZLA
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla yakalandı

4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla yakalandı

Sarıoğlan İlçesi'ne 2021 yılında 7 milyon 166 Bin TL yatırım yapıldı.

Sarıoğlan İlçesi'ne 2021 yılında 7 milyon 166 Bin TL yatırım yapıldı.

MHP İl başkanı İncetoprak: 'Kayseri, akıl tutulması yaşayan bir siyasi figüre kanmaz, bu çürük zihniyete Kayseri'den destek çıkmaz.'

MHP İl başkanı İncetoprak: 'Kayseri, akıl tutulması yaşayan bir siyasi figüre kanmaz, bu çürük zihniyete Kayseri’den destek çıkmaz.'