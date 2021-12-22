Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 19:10
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında DG Sivasspor, Çaykur Rizespor’u ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Fajn’a faul yaparak ikinci sarı kartını gören Alper kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.

57. dakikada Boldrin’in ortasında ceza sahası içinde Holmen’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

71. dakikada savunmadan dönen topu Goutas, Yatabare’ye aktardı. Bu oyuncunun şutu ağlarla buluştu. 1-0

73. dakikada Boldrin’in ortasında arka direkte topla buluşan Pohjanpalo meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, İbrahim Bozbey xxx, Ali Tuna xxx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Camara xx, Ahmet xx, Ziya xx (Uğur dk. 80 ?), Hakan xx (Azubuike dk. 45 xx), Cofie xx (James dk. 80 ?), Fajr xx, Erdoğan xx (Kayode dk. 70 xxx), Yatabare xxx, Gradel xx

Yedekler: Muammer, Emre, Koray, Volkan, Özkan, Muhammed

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Ç. Rizespor: Tarık xx, Selim xx, Emirhan xx, Holmen xx, Cemali xx, Baiano xx, Djokovic xx (Yasin dk. 73 xx), Boldrin xx (Deniz dk. 90 ?), Alper xx, Umar xx, Pohjanpalo xxx (Gökhan dk. 90+4 ?)

Yedekler: Zafer, Remy, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Kayode (dk. 71) (Sivasspor), Pohjanpalo (dk. 73) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kartlar: Alper (dk. 53), Baiano (dk. 90+3) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: Boldrin, (Çaykur Rizespor)

iha

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