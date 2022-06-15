SP Kocasinan İlçe Başkanı değişti

Görev değişikliği hakkında SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun açıklama yaptı. Yazılı açıklamasında Coşkun, “Kocasinan ilçemizde gayretle çalışmalarda bulunan başkanımız Mükremin Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin gecesiyle gündüzüyle çalıştığına bizler şahit olduk. Bundan sonraki süreçte kendisi ile Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya devam edeceğiz. İl ve ilçe teşkilatlarımızla yapılan istişareler sonucunda Kocasinan İlçe Başkanlığı görevini Nuh Bahadır Bey’e görevi tevdi ettik. Bu değişimin yaklaşan seçimlerde Saadet Partimizin iktidarı için hayırlar getirmesini temenni ediyor yeni başkanımıza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.