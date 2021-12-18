Sosyal sorumluluk alanına örnek proje

Kayseri'de Demir Karamancı İlkokulu ve Ortaokulu'nda örnek bir proje yapıldı. 

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  • Güncelleme: 18.12.2021 13:09
Sosyal sorumluluk alanına örnek proje
Kayseri'de Demir Karamancı İlkokulu ve Ortaokulu’nda örnek bir proje yapıldı. 

      Bu dönem yine bir projeleriyle gündeme gelen okulumuz öğretmenleri bu kez de ‘ MEMO (Mutlu Et Mutlu Ol) ’   projesiyle takdir topluyorlar.
      Demir Karamancı İlkokulu ve Ortaokulu’nda Değerler Eğitimi Projesi kapsamında 1. dönem teması olan 'Yardımlaşma ve Paylaşma' değeri için Değerler Eğitimi Komisyonu tarafından ‘ MEMO (Mutlu Et Mutlu Ol) ’  çalışması yapıldı.
        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Demir Karamancı İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri örnek bir projeye imza atarak, MEMO (Mutlu Et Mutlu Ol)  projesini hayata geçirdi. ‘ İhtiyacı olanlar masadan alsın’ ve ‘Hayat Paylaştıkça Güzel’ sloganlarıyla gerçekleşen okulun sosyal sorumluluk projesi öğrenciler ve veliler tarafından takdirle karşılandı.
‘ÖĞRENCİLER YARDIMLAŞMAYI ÖĞRENİYOR’
       Proje sayesinde öğrencilerin yardımlaşma kavramını öğreniyorlar. Fen Bilimleri Öğretmeni ve aynı zamanda proje koordinatörü Veli GÜNAYDIN; “Projemizin adı ‘MEMO (Mutlu Et Mutlu Ol)  .‘ Projemizin temel iki amacı var. Öğrencilerimizin empati duygularını gelişmesini sağlamak ve toplumsal olarak yardımlaşmayı teşvik etmek. 
           Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Öğrencilerinin geleneksel olarak düzenlediği 
Mutlu Et Mutlu Ol kampanyamızın bu yıl 3. gerçekleştiriyoruz.
 

Kurumsal Haber

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