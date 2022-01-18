Sorgun'un Toprak Haritası Hazır

Yozgat’ın Sorgun İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan toprak haritası vatandaşların hizmetine açıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, halka açık tek toprak haritası olma özelliğini taşıdığını belirterek “www.toprakharitasi.com üzerinden ulaşılabilen harita sayesinde Sorgun ilçesine bağlı 105 köy ve mahallenin örneklemelerle topraklarının analizleri yapıldı. Yapılan analiz sonuçları haritada paylaşılırken çiftçilerin ekimden önce ve hasat zamanına kadar topraklarını tanımalarına yardımcı oluyor. Çıkarılan bu toprak haritası ülke genelinde ki ilk toprak haritalarından biri, Yozgat’ın ilk ve tek toprak haritası olma özelliğini taşıyor. Haritalandırma yapılırken Dünyanın en ileri toprak analiz cihazı kullanıldı, ORAN kalkınma ajansı tarafından onaylanan “ORAN ile Toprağımda ki Orantı” projesiyle Sorgun Ziraat Odası’na bu cihazdan temin edilme süreci başlamıştır. Bu sayede artan gübre fiyatları, azalan yağışlar ve düşen verim kayıplarına karşı Sorgun çiftçilerinin toprak analizlerini düzenli yaptırıp girdi maliyetlerini düşürmeleri ve verim artışı elde etmeleri için toprak analizleri ve gübre programlarının yapılması amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.