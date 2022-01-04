Sorgun Belediyesi GES ile kendi elektriğini üretecek

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi'nce elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla 15 bin 500 m2 alana, güneş enerji santrali (GES) kuruldu.

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  • 04.01.2022 13:02
  • Güncelleme: 04.01.2022 13:02
Sorgun Belediyesi GES ile kendi elektriğini üretecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun Belediyesi’nce elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla 15 bin 500 m2 alana, güneş enerji santrali (GES) kuruldu.

Santralle yılda 1 milyon 800 bin TL tasarruf sağlanarak, belediyenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Sorgun Belediyesi’nin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla gün ışığının en çok düştüğü 15 bin 500 m2 alana, 2 bin 750 güneş enerjisi paneli kurularak, Şubat ayı itibariyle GES faaliyete geçirilecek. Santral ile aylık 150 bin TL gelir elde edilecek. Hayata geçirilen proje ile ilgili açıklama yapan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, "Aziz şehrimiz Sorgun için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz, söz verdiğimiz projeleri adım adım hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda Belediyemize ekonomik anlamda katkı sağlayacak projelerimiz arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES)’de ilk adımımızı attık ve panellerimizi kurduk. Şubat ayı itibariyle faaliyete geçecek. Bu proje bizim için çok önemli. Belediyemiz ve Sorgun için yapılmasında çok geç kalınmış bir sistemdi. Bu projemizi hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyum. Belediyemizin enerji ihtiyacını kendimiz karşılayacağız. Sorgun Belediyesi artık kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi kaynaklarını oluşturabilen bir belediye oldu. Amacımız; bize inanan, güvenen ve destekleriyle her daim yanımızda olan kıymetli hemşerilerimize güzel hizmetler sunmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmektir" diye konuştu.

İHA

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