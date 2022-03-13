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Suretialem objektifimden Erciyes ulusal fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

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  • 13.03.2022 14:56
  • Güncelleme: 13.03.2022 18:08
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 Suretialem objektifimden Erciyes ulusal fotoğraf yarışması başvuruları 15 mart 2022 tarihinde sona ermektedir. Yarışmanın amacı Erciyesi görülebildiği heryerden çekip fotoğraflamak.Erciyes'in  Kayseri'nin turizmine katkısını fotoğraflarla anlatmak.detaylı bilgileri suretialem facebook adresinden öğrenebilirsiniz.

Erciyes’i gördükten sonra şu duyguyu hep yaşarsınız… Erciyes’ten uzaklaştıkça onu 
ensenizde hemen arkanızda hissedersiniz. Siz uzaklaştıkça o size yaklaşır yakınlaşır. Adeta 
gölge olur varlığı size güven verir. Siz ona, yaklaştıkça ise o sürekli nazlı bir sevgili gibi sizden uzaklaşır. Yaklaştıkça yakınlaştığınızı zannedersiniz ama kafanızı kaldırıp baktığınızda daha yolunuzun çok olduğunu Erciyes’e çıkmanın ona ulaşmanın o kadar da kolay olmadığını 
anlarsınız. Makam makam, mertebe mertebe sizi kendine çeker. Yorulduğunuz, nefes aldığınız
her yer ona ulaşmada bir makamdır. Bir an yorulduğunuzu anlayıp dönmeyi düşündüğünüzü 
hissetse, güzelliğini öyle gösterir ki asla vazgeçemezsiniz. Onun kar sularından iki avuç içer, sonra buz gibi esen rüzgârından derin bir nefes alır sonra yeniden ona doğru yürümeye onu 
fethetmeye, belki de ona fethedilmeye gidersiniz.
Yarışmanın Amacı; Erciyes’i görülebildiği her yerden çekip fotoğraflamak, Erciyes’in
Kayserinin turizmine katkısını fotoğraflarla anlatmak.
Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli 
veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
Ödüller-Sergilemeler:
Birincilik : Erciyes Dağında 3 Gece 4 Gün Konaklama + Kayak Eğitimi – 2 
Kişilik – DAS 3917 
İkincilik : Erciyes Dağında 2 Gece 3 Gün Konaklama + Kayak Eğitimi – 2 
Kişilik – Mirada Hotel
Üçüncülük : Erciyes Dağında 2 Gece 3 Gün Konaklama+ Kayak Eğitimi – 2 
Kişilik – Radisson Blu
Mansiyon : Erciyes Dağında Kayak Eğitimi Ekipmanlar dahil tüm gün – 2 
Kişilik- Arlberg Kayakevi
Mansiyon : Erciyes Dağında Kayak Eğitimi Ekipmanlar dahil tüm gün – 2 
Kişilik- Zümrüt Kayakevi
Sergileme (En fazla 20 adet) : Yarışma Katılım Sertifikası

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