Sömestir tatili için Erciyes'e yoğun talep

Erciyes Kayak Merkezi sömestir tatili için tüm hazırlıklarını tamamlarken, otellerde ise doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, 'Birçok otelimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Kayak severlerin çok fazla gecikmeden sömestir rezervasyonlarını şimdiden yaptırmalarını tavsiye ediyoruz' dedi.

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  • 14.01.2022 09:49
  • Güncelleme: 14.01.2022 10:42
Sömestir tatili için Erciyes'e yoğun talep
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Kayak Merkezi; sömestir tatili için tüm hazırlıklarını tamamlarken, otellerde ise doluluk oranları yüzde 100’e yaklaştı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Birçok otelimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Kayak severlerin çok fazla gecikmeden sömestir rezervasyonlarını şimdiden yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Sömestir tatilini Erciyes Dağı’nda geçirmek isteyen turistler şimdiden otel rezervasyonlarını yaptırırken dağda bulunan birçok oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Kayak severlerin şimdiden rezervasyonlarını yaptırmalarını isteyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; “Erciyes’te sömestir rezervasyonlarımız gayet pozitif geçiyor. Otellerimiz aylar öncesinden sömestir paketlerini açıkladı ve şu anda zannediyorum birçok otelimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Bazı gelen taleplerde misafirlerimize yer bulmakta dağ üzerinde sıkıntı yaşıyoruz. Onun için çok fazla gecikmeden sömestir rezervasyonlarını şimdiden yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

“Sömestir bizim açımızdan en yoğun dağ mevsimi”

Sömestir tatili nedeniyle otellerin farklı paketleri ve programları olduğunu da aktaran Cıngı; “Sömestir; öğrencilerin okullarının tatil olmasıyla, aileler biraz daha rahat hareket etmesiyle en yoğun dağ mevsimi bizim açımızdan. Çünkü şehir ve dağ otelleri yüzde 100 dolulukla hareket ediyor. Çocuk ve öğrenci talebi çok fazla artıyor. Gelen aileler konaklama ve başka ihtiyaçlarla beraber dağımızda keyifli zaman geçirmeye çalışıyorlar. O yüzden sömestir bizim açımızdan önemli. 52 haftanın o 2 haftası dağda turizmin ve ziyaretçi sayısının en üst seviyeye çıktığı dönem. Biz de işletme olarak gerekli tedbirlerimizi alıyoruz, otellerimiz farklı paketler, program yapma hevesiyle çalışıyorlar. İnşallah bu sene de geçtiğimiz sömestirlerde olduğu gibi çok hareketli geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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