Sokak köpeklerini soğuk havada zehirleyip ölüme terk ettiler

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler soğuk havada aç kalan sokak köpeklerini zehirledi.

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  • 31.01.2022 12:32
  • Güncelleme: 31.01.2022 12:32
Sokak köpeklerini soğuk havada zehirleyip ölüme terk ettiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler soğuk havada aç kalan sokak köpeklerini zehirledi.

Edinilen bilgiye göre, Çiçekdağı ilçesi Çepni yolu üzerinde meydana gelen olayda, zehirlenerek köy yoluna bırakılan köpekleri gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Çiçekdağı Belediyesi ekipleri, köpeklerin bulunduğu yere gelerek müdahale etti. 10 köpekten 4’ü soğuk hava nedeniyle telef olurken, 6 köpek de yetkililer tarafından barınağa götürüldü.

Vatandaşın yaptığı ihbar ile bölgeye giden Çiçekdağı Belediyesi Hayır Evi Müdürü Hacı Bekir Demirdaş, "Duyarlı vatandaşların ihbarı sonrasında Çiçekdağı ilçesi Çepni köyü sınırına bırakılan 10 sokak köpeğinin yardımına koştuk. Köye vardığımızda ise 4 köpeğin öldüğünü, 6 köpeğin ise yaşadığını tespit ettik. Kalan hayvanlar yemlendikten sonra tedavileri için barınağa götürüldü" dedi.

Öte yandan, soğuk havaların da etkisiyle Mucur ilçesine bağlı Babur köyünde hayvanların içtiği ağıl suları soğuk etkisi nedeniyle dondu.

İHA

Kayseri Gündem
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