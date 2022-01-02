Sokak hayvanlarına sağlık bakımı ve mama desteği

Melikgazi Belediyesi, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için ilçenin belirli alanlarına yiyecek bırakarak, sokak hayvanları ambulansı ile de hasta ve bakıma muhtaç hayvanların sağlık bakımlarını yapıyor

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  • 02.01.2022 13:40
  • Güncelleme: 02.01.2022 13:40
Sokak hayvanlarına sağlık bakımı ve mama desteği

. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşa yapılan hizmetin aynısının sokak hayvanlarına da yapıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında genelge yayınladı. Konuyla ilgili görev ve sorumluluklarımız titizlikle ve öncelikle yerine getiriliyor. Hasta ve kaza geçirmiş olan sokak hayvanları için 252 1333 nolu telefon numaramızı arayabilirsiniz. Doğadaki tüm canlılara yönelik hizmetlerimizle her zaman her şartta sevimli hayvan dostlarımızın yanındayız. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, soğuk hava şartları nedeniyle yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçedeki yeşil alan, parklar ve tespit edilen muhtelif yerlere yem ve mama bıraktı. Kış şartları, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapmaktayız. Bundan sonra da sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürerek, sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca tam donanımlı hayvan ambulansımızla ekiplerimiz yardıma muhtaç ve yaralanan sokak hayvanlarının yardımına koşuyorlar. Hasta ve yaralı hayvanları alıp ERÜ Veterinerlik Fakültesinde tedavi ettiriyoruz. Kış ayında trafik kazasına uğrayan hayvan sayısında artış oluyor. Sürücülerden bu konuya daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz.” dedi.
 

Kurumsal Haber

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