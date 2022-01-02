Sokak hayvanlarına sağlık bakımı ve mama desteği

Melikgazi Belediyesi, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için ilçenin belirli alanlarına yiyecek bırakarak, sokak hayvanları ambulansı ile de hasta ve bakıma muhtaç hayvanların sağlık bakımlarını yapıyor

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 02.01.2022 13:40
Sokak hayvanlarına sağlık bakımı ve mama desteği
Melikgazi Belediyesi, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için ilçenin belirli alanlarına yiyecek bırakarak, sokak hayvanları ambulansı ile de hasta ve bakıma muhtaç hayvanların sağlık bakımlarını yapıyor

. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşa yapılan hizmetin aynısının sokak hayvanlarına da yapıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında genelge yayınladı. Konuyla ilgili görev ve sorumluluklarımız titizlikle ve öncelikle yerine getiriliyor. Hasta ve kaza geçirmiş olan sokak hayvanları için 252 1333 nolu telefon numaramızı arayabilirsiniz. Doğadaki tüm canlılara yönelik hizmetlerimizle her zaman her şartta sevimli hayvan dostlarımızın yanındayız. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, soğuk hava şartları nedeniyle yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçedeki yeşil alan, parklar ve tespit edilen muhtelif yerlere yem ve mama bıraktı. Kış şartları, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapmaktayız. Bundan sonra da sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürerek, sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca tam donanımlı hayvan ambulansımızla ekiplerimiz yardıma muhtaç ve yaralanan sokak hayvanlarının yardımına koşuyorlar. Hasta ve yaralı hayvanları alıp ERÜ Veterinerlik Fakültesinde tedavi ettiriyoruz. Kış ayında trafik kazasına uğrayan hayvan sayısında artış oluyor. Sürücülerden bu konuya daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz.” dedi.
 

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Almanya'da Müslüman Mezarlığına çirkin saldırı

Almanya'da Müslüman Mezarlığına çirkin saldırı

Kayserili Yönetmen Meryem Beyza Er'in Kısa Filmi 'Biz Susunca' 2.lik ödülü aldı

Kayserili Yönetmen Meryem Beyza Er’in Kısa Filmi ‘Biz Susunca’ 2.lik ödülü aldı

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 7 bin 230 olaya müdahale etti

Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 7 bin 230 olaya müdahale etti

Büyükşehirden Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi

Büyükşehirden Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi

Başkan Büyükkılıç: '2022 yılında da vatandaşlarımızın huzurunu arttıracak projeler yapmaya devam edeceğiz'

Başkan Büyükkılıç: '2022 yılında da vatandaşlarımızın huzurunu arttıracak projeler yapmaya devam edeceğiz'

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

5
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç: 'Kayserisporumuzu daha yukarılarda görmek için gayretleri sürdüreceğiz'

Başkan Büyükkılıç: 'Kayserisporumuzu daha yukarılarda görmek için gayretleri sürdüreceğiz'

Özhaseki: 'CHP'li belediyeler sözünde durmuyor'

Özhaseki: 'CHP'li belediyeler sözünde durmuyor'

DAHA FAZLA
Özhaseki: 'Hızlı tren sözleşmesi haftaya imzalanacak'

Özhaseki: 'Hızlı tren sözleşmesi haftaya imzalanacak'

19 ülkede bulunan 334 Türk mimari eser kiliseye çevrilmiş

19 ülkede bulunan 334 Türk mimari eser kiliseye çevrilmiş

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

2022 Kocasinan için 'Yeşil Yılı' olacak

2022 Kocasinan için 'Yeşil Yılı' olacak

Kayserispor 2 penaltı golü buldu

Kayserispor 2 penaltı golü buldu