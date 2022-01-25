Soğuğa karşı doğal antibiyotik, kelle paça

Kayseri'de havaların soğumasıyla beraber doğal antibiyotik olarak bilinen kelle paçaya olan ilgi arttı.

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  • 25.01.2022 13:28
  • Güncelleme: 25.01.2022 14:46
Soğuğa karşı doğal antibiyotik, kelle paça
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de havaların soğumasıyla beraber doğal antibiyotik olarak bilinen kelle paçaya olan ilgi arttı.

Kayseri’de havaların soğumasıyla beraber halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen kelle paçaya ilgi arttı. Sabahın ilk saatleriyle beraber derecesi yüksek fırınlarda haşlanarak satışa sunulan kelle paçaya, vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Korona virüs ortamında kendilerini korumak ve bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kelle paçacılara geliyor.

Kelle paçacı Barış Bal, Kelle paça ve diğer ürünlerimizde kemik suyu kullanıyoruz. Buda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücuttaki kemikleri güçlendiriyor. Kelle paça çorbası ve tandırda kelle nesilden nesile yıllardır süre gelen bir yemek. Biz sabah 6 buçuktan akşam 6 buçuğa kadar hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun, bizim de onlara olan teveccühümüz yüksek. Yoğunluğumuz saat 11’de başlıyor ve 5’e kadar devam ediyor. Ürünlerimizin fiyatları, kelle paça çorbası 20 TL, yarım kelle 25 TL, tüm kelle 50 TL şeklinde. Biz orijinal kemik suyunu kullanıyoruz. Bu kemik suyu ile kelle paça çorbası birleşince nezleye, gribe çok iyi geliyor. Sarımsağın, soğanında çok faydası var. Bizde de yemeklerimizin yanında sadece soğan ve sarımsak veriliyor” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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