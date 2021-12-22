Sivasspor - Rizespor maçının VAR'ı Alper Ulusoy

Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 22.12.2021 11:32
Sivasspor - Rizespor maçının VAR'ı Alper Ulusoy
Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Sivasspor, Rizespor’u konuk edecek. Saat 17.00’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Tuna yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Bu karşlaşmada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a, AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç ile Alper Çetin eşlik edecek.

iha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bu yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bu yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk'

Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

KAYBİS ile Kayserililer dünyanın etrafını 72 kez dolaşacak kadar bisiklet kullandı

KAYBİS ile Kayserililer dünyanın etrafını 72 kez dolaşacak kadar bisiklet kullandı

Malatyaspor ile Kayserispor 9. randevuda

Malatyaspor ile Kayserispor 9. randevuda

Başkan Büyükkılıç Sarız'da muhtarlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç Sarız'da muhtarlarla buluştu

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rektör Karamustafa, Sarıkamış şehitlerini andı

Rektör Karamustafa, Sarıkamış şehitlerini andı

ERÜ Rektörü Çalış, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne' destek verdi

ERÜ Rektörü Çalış, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne' destek verdi

DAHA FAZLA
Kooperatif mağdurları Meclis'te

Kooperatif mağdurları Meclis'te

MHP'li Özdemir: Yunanistan'ın kıta sahanlığı sınırını 12 mile çıkarması Türkiye açısından millî güvenlik meselesidir

MHP’li Özdemir: Yunanistan’ın kıta sahanlığı sınırını 12 mile çıkarması Türkiye açısından millî güvenlik meselesidir

ERÜ'de 'İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Sempozyumu' Düzenlendi

ERÜ'de "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Sempozyumu" Düzenlendi

Talas'ta kış çalışmalarına teknolojik katkı

Talas'ta kış çalışmalarına teknolojik katkı

Sudanlı öğrencilerden Kayserispor'a destek

Sudanlı öğrencilerden Kayserispor'a destek