Sivasspor - Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Çaykur Rizespor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 20.12.2021 15:11
Sivasspor - Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Çaykur Rizespor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Çaykur Rizespor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig’in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 17.00’de oynanacak olan Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor - Rizespor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Tuna yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İlim Yayma Ödülleri'nden ERÜ'ye Ödül

İlim Yayma Ödülleri'nden ERÜ'ye Ödül

Geleneksel Şiir Yarışması sonuçları açıklandı

Geleneksel Şiir Yarışması sonuçları açıklandı

Kocasinan Belediyesi çölyaklılara 4 yılda 3 bin 723 paket dağıttı

Kocasinan Belediyesi çölyaklılara 4 yılda 3 bin 723 paket dağıttı

67 mahalle yolu ulaşıma Açıldı

67 mahalle yolu ulaşıma Açıldı

2021'in hacamatta son 'Altın Günü' yarın

2021'in hacamatta son 'Altın Günü' yarın

Başkan Büyükkılıç, ustalarla şiir dolu geceye katıldı

Başkan Büyükkılıç, ustalarla şiir dolu geceye katıldı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de yaban hayatına destek

Kayseri'de yaban hayatına destek

Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı

DAHA FAZLA
2021'de tramvaylardan 9 bin 300 TL çıktı

2021'de tramvaylardan 9 bin 300 TL çıktı

Pınarbaşı ilçesine 7 milyon 310 Bin TL lık yatırım

Pınarbaşı ilçesine 7 milyon 310 Bin TL lık yatırım

Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Soylak'ı tebrik etti

Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Soylak'ı tebrik etti

Başkan Büyükkılıç muhtarlar toplantısına Sarıoğlan ile devam etti

Başkan Büyükkılıç muhtarlar toplantısına Sarıoğlan ile devam etti

Kayseri Şeker'den örnek proje

Kayseri Şeker'den örnek proje