Sivasspor maçlarına ilgi beklenilenin altında oldu

2021-2022 sezonunu 54 puanla tamamlayan DG Sivasspor, geride kalan sezonda aradığı taraftar desteğini bulamadı.

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  • 20.06.2022 11:06
  • Güncelleme: 20.06.2022 11:06
Sivasspor maçlarına ilgi beklenilenin altında oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2021-2022 sezonunu 54 puanla tamamlayan DG Sivasspor, geride kalan sezonda aradığı taraftar desteğini bulamadı.

Spor Toto Süper Ligde geride bıraktığımız sezonda taraftar sayıları açıklanırken taraftar konusunda en az kulüpler arasında Sivasspor Kulübü de yer aldı.

2021-2022 sezonunda Yiğidolar’ın evinde oynadığı maçlarda toplam 62 bin 83 biletli taraftar izlerken maç başına ortalaması 3 bin 268 taraftar oldu. 27 bin 532 kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadyumunun bu sene doluluk oranı ise yüzde 11,87 oldu. Süper Ligde birçok takım taraftar rekoru kırarken kırmızı-beyazlılar 1. lig ve 2. lig takımlarının bile gerisinde kaldı.

En çok taraftar Trabzon’da

2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, en çok taraftara sahip olan takım konumunda. Bordo-mavilileri evinde oynadığı maçlarda toplam 546 bin 736 biletli taraftar takip etti. Trabzon temsilcisinin maç başına ortalaması 28 bin 776 taraftar oldu.

İHA

Kayseri Gündem
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