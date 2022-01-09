Sivasspor ligde 7. kez kazandı

İH Konyaspor müsabakasını 1-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki yedinci galibiyetini elde etti.

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  • 09.01.2022 16:04
  • Güncelleme: 09.01.2022 16:04
Sivasspor ligde 7. kez kazandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İH Konyaspor müsabakasını 1-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki yedinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor’a konuk oldu. Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde yedinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 5 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 1-0 yenerken, 7. haftada da sahasında Karagümrük’ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 14. haftada Hatayspor’u 4-0 yenerken, 15. haftada Alanyaspor’u 1-0, 16. haftada Galatasaray’ı 1-0 ve 17. haftada Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta sahasında lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

İHA

Kayseri Gündem
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