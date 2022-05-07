Sivasspor - Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Erkan Engin oldu.

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  • 07.05.2022 11:14
  • Güncelleme: 07.05.2022 11:14
Sivasspor - Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Erkan Engin oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 36. hafta maçında Sivasspor, Kasımpaşa’yı konuk edecek. Saat 16.00’da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin’e, AVAR olarak Hakan Ceylan ve Batuhan Gültek eşlik edecek.

İHA

Kayseri Gündem
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