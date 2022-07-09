Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

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  • 09.07.2022 14:52
  • Güncelleme: 09.07.2022 14:52
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, 1 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına kampın 11’inci gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

İHA

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