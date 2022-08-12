Sivasspor'da tek hedef galibiyet
DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.
- 12.08.2022 10:53
- Güncelleme: 12.08.2022 10:53
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında yarın Adana Demirspor’a konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Sivasspor, yarın saat 21.45’te Adana Demirspor’a konuk olacak. Ligde geçen hafta 1 beraberlik alan Sivas ekibi aldığı 1 puanla 10. sırada yer alıyor. Ev sahibi Adana Demirspor ise ilk hafta aldığı 3 puanla 4. sırada bulunuyor.
İHA
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