Sivasspor'da Rize maçı öncesi sakatlık şoku!

DG Sivasspor, genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin’in sakatlandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Ç Rizespor’u konuk edecek olan Sivasspor’da, bu maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin’in, kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık nedeniyle sakatlandığı duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklamada kulüp doktoru Burak Ayyıldız şu ifadeleri kullandı:

“Sporcumuz Kerem Atakan Kesgin, Spor Toto Süper Lig’in 17. hafta maçında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığımız maçın ardından sağ kasığında ağrı ve sertlik şikayetinde bulunmuştur. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerde oyuncumuzun kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”