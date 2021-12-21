Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 21.12.2021 15:32
Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının taktiğini çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 18. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Rizespor yarın saat 17.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

DAHA FAZLA
Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı'lı muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı'lı muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…

Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…