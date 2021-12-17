Sivas'ta veli ve öğrencilere psikolojik destek verilmeye başlandı

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Eğitim Evde Başlar Projesi kapsamında veli ve öğrencilerde oluşabilecek psikolojik olumsuzluklar ve bunlara karşı alınacak tedbirlere yönelik eğitimler düzenlenmeye başlandı. Bu kapsamda Selçuk Ortaokulu'nda eğitim programı düzenlendi.

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Eğitim Evde Başlar" Projesi kapsamında veli ve öğrencilerde oluşabilecek psikolojik olumsuzluklar ve bunlara karşı alınacak tedbirlere yönelik eğitimler düzenlenmeye başlandı. Bu kapsamda Selçuk Ortaokulu’nda eğitim programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal’ın da katıldığı programda rehber öğretmenler Esma Can, Mine Şimşek ve Hülya Aydın tarafından velilere eğitimler verilerek önemli paylaşımlarda bulunuldu.

Yoğun ilgi gören eğitimlere il genelindeki bütün öğrenci ve velilerin katılımının sağlanması planlanıyor.