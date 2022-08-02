Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermiyor.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayında bir çok çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 16.10 gram esrar, 32,61 gram metefetamin, 33,48 gram bonzai, 5 adet ecstasy, 1,14 gram eroin, 6 adet kullanma aparatı ve 92 adet sentetik ecza uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan 32 şahsın yakalandığı bildirildi.