Sivas'ta Sibirya soğukları şelaleyi dondurdu

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Dipsizgöl şelalesi dondu.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 13:22
Sivas'ta Sibirya soğukları şelaleyi dondurdu
Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Dipsizgöl şelalesi dondu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta Dipsizgöl şelalesi dondu.

Türkiye’nin en düşük hava sıcaklıklarının ölçüldüğü Sivas’ta hayat adeta dondu. Sıfırın altında 29.7 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri Sivas’ın İmranlı ilçesi oldu. Dondurucu soğuklar ile il genelinde etkisini gösterdi. Sivas’ın Doğarşar ilçesi sınırları içerisindeki Dipsizgöl şelalesi dondu. Şelalede oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları havadan görüntülerdi. Ortaya izlemeye doyulmayacak manzaralar çıktı. Şelaleye adını veren Dipsizgöl ise beyaz örtünün içerisinde nazar boncuğunu andıran görüntü oluşturdu.

İHA

Kayseri Gündem
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