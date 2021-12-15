Sivas'ta sahte rakıdan ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Sivas'ın Zara ilçesinde kaçak olarak metil alkol ile üretilen rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 15.12.2021 08:49
Sivas'ta sahte rakıdan ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Sivas'ın Zara ilçesinde kaçak olarak metil alkol ile üretilen rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Zara ilçesinde kaçak olarak metil alkol ile üretilen rakıdan dolayı ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde içtikleri sahte rakıdan zehirlenerek ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. İlçede bir ikamette kaçak yollarla metil alkol kullanılarak üretildiği tespit edilen sahte rakıdan ilk ölüm 5 gün önce gerçekleşmişti. M.K. isimli şahıs içtiği sahte rakıdan sonra kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. İki gün önce ise Ş.D. isimli bir kişi de içtiği sahte rakıdan sonra rahatsızlanıp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün ise yine Zara ilçesinde ikamet eden B.E. isimli şahıs hayatını kaybetti. Bugün de Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören G.K., sabah saatlerinde öldü. Sahte rakıdan ölenlerin sayısı 4’e yükselirken, konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili adli işlemler sürüyor. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde içtikleri sahte rakı nedeniyle rahatsızlanan 6 kişinin tedavileri sürüyor.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek

Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Kayseri JASAT'tan suça geçit yok

Kayseri JASAT'tan suça geçit yok

Pancar avans fiyatı 720 tl/ton

Pancar avans fiyatı 720 tl/ton

Başkan Büyükkılıç TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

Başkan Büyükkılıç TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

ERÜ Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu

ERÜ Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur

Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur

DAHA FAZLA
Hızlı tren müjdesini verdi

Hızlı tren müjdesini verdi

Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağını ziyaret etti

Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren protokol

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren protokol

Bakan Akar: 'Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK'

Bakan Akar: 'Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK'

Bakan Karaismailoğlu: 'Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar'

Bakan Karaismailoğlu: 'Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar'