Sivas'ta robotik kodlama atölyeleri yaygınlaşacak

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Malazgirt İlkokulu bünyesinde oluşturulan Robotik Kodlama Atölyesinin açılışı yapıldı.

Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu, Şube Müdürleri Muhammed Alparslan Ünal ve Fatih Aydın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Ayhan, daha sonra atölyede incelemelerde bulundu. Öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi alan Ayhan, “Öğrencilerimizin ufkunu daha da genişletecek bu atölyelerimiz Sivas’ta yaygınlaşacak” dedi.

Ana sınıfını da ziyaret eden Ayhan, minik öğrencilerle tek tek ilgilenerek onlara kitaplar hediye etti.