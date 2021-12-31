Sivas'ta pitbull paniği

Sivas'ta sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği müstakil evin bahçesinde korku saldı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 31.12.2021 21:13
Sivas'ta pitbull paniği
Sivas'ta sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği müstakil evin bahçesinde korku saldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull girdiği müstakil evin bahçesinde korku saldı.

Sahipleri tarafından sokağa terk edilen pitbullar korku salmaya devam ediyor. Sivas’ta sahibi tarafından sokağa salındığı düşünülen bir pitbull, Şeyhşamil Mahallesi Dursun Gencer Caddesi’nde bulunan Tuğrul Çiftçi’ye ait vatandaşın müstakil evinin bahçesine girdi. Saldırgan köpek kontrol altına alınamayınca ekiplerden yardım istendi. Ekiplerin olay yerine gelmesi beklenirken hiç kimse pitbulla yaklaşamadı. Çiftçi yüksek bir duvarın üzerinden olup biteni izleyerek ekiplerin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi ekipleri köpeği alarak barınağa götürdü. Hane sakinleri de rahat bir nefes aldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İtfaiye, 7 bin 230 yangın söndürdü

İtfaiye, 7 bin 230 yangın söndürdü

'Yanlışlara milli ve manevî değerlerimiz alet ediliyor'

'Yanlışlara milli ve manevî değerlerimiz alet ediliyor'

Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık'

Başkan Gülsoy: 'Kasım ayında 335 milyon 794 bin dolar ihracat yaptık'

Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

Kocasinan, 1 yılda 7 bin 552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat'

KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat'

Büyükşehir yeni yılda nöbette

Büyükşehir yeni yılda nöbette

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 'Mekke'nin Fethi' Programı düzenlendi

Kayseri'de 'Mekke'nin Fethi' Programı düzenlendi

Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor

Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor

DAHA FAZLA
Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Gülsoy: 'KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz'

Gülsoy: 'KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz'

Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetiminden Rektör Çalış'a Teşekkür Ziyareti