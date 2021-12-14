Sivas'ta narkotik operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan Narkotik Sokak Operasyonları kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken çeşitli suçlardan 16 şahsa işlem yapıldı.

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan Narkotik Sokak Operasyonları kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken çeşitli suçlardan 16 şahsa işlem yapıldı.

Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 22.22 gram metamfetamin, 42.01 gram esrar, 86 adet sentetik ecza hap, 1,83 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Çalışmalarda 12 şüpheli şahıs yakalanırken 1 şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 1 şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 6 bin 909 TL idari para cezası uygulanıp şahsın ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Hafik İlçesinde ise 2 şahsa Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan işlem yapıldı.