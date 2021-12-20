Sivas'ta narkotik operasyonlar devam ediyor

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan Narkotik Sokak Operasyonları kapsamında bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken çeşitli suçlardan 17 şahsa işlem yapıldı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 20.12.2021 18:06
Sivas'ta narkotik operasyonlar devam ediyor
Sivas'ta polis ekiplerince yapılan Narkotik Sokak Operasyonları kapsamında bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken çeşitli suçlardan 17 şahsa işlem yapıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan Narkotik Sokak Operasyonları kapsamında bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken çeşitli suçlardan 17 şahsa işlem yapıldı.

Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama ve operasyonlar yapıldı. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda, 23.73 gram metamfetamin, 40.48 gram esrar, 19 adet sentetik ecza hap, 1,87 gram sentetik Bonzai, 1 adet hassas terazi, 3 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 16 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapılırken 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 6 bin 909 TL para cezası uygulanarak, şahsın ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İlim Yayma Ödülleri'nden ERÜ'ye Ödül

İlim Yayma Ödülleri'nden ERÜ'ye Ödül

Geleneksel Şiir Yarışması sonuçları açıklandı

Geleneksel Şiir Yarışması sonuçları açıklandı

Kocasinan Belediyesi çölyaklılara 4 yılda 3 bin 723 paket dağıttı

Kocasinan Belediyesi çölyaklılara 4 yılda 3 bin 723 paket dağıttı

67 mahalle yolu ulaşıma Açıldı

67 mahalle yolu ulaşıma Açıldı

2021'in hacamatta son 'Altın Günü' yarın

2021'in hacamatta son 'Altın Günü' yarın

Başkan Büyükkılıç, ustalarla şiir dolu geceye katıldı

Başkan Büyükkılıç, ustalarla şiir dolu geceye katıldı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de yaban hayatına destek

Kayseri'de yaban hayatına destek

Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı

DAHA FAZLA
2021'de tramvaylardan 9 bin 300 TL çıktı

2021'de tramvaylardan 9 bin 300 TL çıktı

Pınarbaşı ilçesine 7 milyon 310 Bin TL lık yatırım

Pınarbaşı ilçesine 7 milyon 310 Bin TL lık yatırım

Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Soylak'ı tebrik etti

Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Soylak'ı tebrik etti

Başkan Büyükkılıç muhtarlar toplantısına Sarıoğlan ile devam etti

Başkan Büyükkılıç muhtarlar toplantısına Sarıoğlan ile devam etti

Kayseri Şeker'den örnek proje

Kayseri Şeker'den örnek proje