Sivas'ta konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın kasım ayına ilişkin konut satışı verilerini açıkladı. Verilere göre 2020 kasım ayında 743 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında bin 1 konut satıldı. Bin 1 konutun 180'ini ipotekli satışlar 821'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın kasım ayına ilişkin konut satışı verilerini açıkladı. Verilere göre 2020 kasım ayında 743 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayında bin 1 konut satıldı. Bin 1 konutun 180’ini ipotekli satışlar 821’ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ocak-kasım ayları arasında satılan konut satışlarına ilişkin verileri de açıkladı. Sivas’ta 2020 yılının ilk 11 ayında 9 bin 363 konut satılırken bu yılın aynı döneminde 7 bin 333 konut satılabildi. Satılan 7 bin 333 konutun bin 92’sini ipotekli konutlar oluştururken 6 bin 241’ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.