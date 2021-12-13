Sivas'ta Hz. Mevlana anıldı

Sivas’ta Şeb-i Arus’un 748. Yılı kapsamında Hz. Mevlana’yı anma töreni düzenlendi.

Düşünceleri yüzyıllardır insanlığa ışık tutan, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri’nin 748. Vuslat Yıl Dönümü sebebiyle, Sivas Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Valilik, Belediye, İl Kültür Müdürlüğünün katkıları ile gerçekleştirilen program Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde icra edildi. Törene; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, il protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ilk bölümünde ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Fatih Koca, seslendirdiği ilahilerle Sivaslılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

“Herkesin yaşadığı şehirden mutlu olması’’

Program sonrası sahne alan sanatçı ve semazenlere hediye takdim eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Sivas Belediyesi olarak hemşehrilerimizi her hafta farklı bir kültürel etkinlikle buluşturmaya gayret ediyoruz. Kış aylarında da dolu dolu bir dönem geçireceğiz inşallah. 17 Aralık Cuma günü Bahadır Yenişehirlioğlu’nu Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde misafir edeceğiz. Yine 24-25-26 Aralık’ta Sivas Kent Meydanı’nda Gençlik ve Kış Festivali adı altında farklı ve eğlenceli bir organizasyonla daha sizlerle bir arada olacağız. Mübarek üç ayların gelmesi ile birlikte o zaman diliminin maneviyatına uygun olarak çeşitli programlar yapacağız. Amacımız; herkesin yaşadığı şehirden mutlu olması” ifadelerini kullandı.