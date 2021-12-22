Sivas'ta araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 18:05
Sivas'ta araç sayısı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK’ten derlenen verilere göre Sivas’ta Ekim ayında 170 bin 313 olan motorlu kara taşıtı sayısı Kasım ayında 170 bin 589 olarak kayıtlara geçti. Araçların 89 bin 537’sini otomobil, 34 bin 160’ını traktör, 27 bin 426’sını kamyonet, 8 bin 276’sını motosiklet, 6 bin 284’ünü kamyon, 3 bin 82’sini minibüs, bin 259’unu otobüs, 565’ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

7 bin 5 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Kasım ayında 7 bin 5 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 966’sını otomobil, 100’ünü minibüs, 32’sini otobüs, 980’ini kamyonet, 155’ini kamyon, 97’sini motosiklet, 6’sını özel amaçlı araçlar, 669’unu da traktör oluşturdu.

iha

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