Sivas'ta 267 köy yolu kapandı, çalışmalar sürüyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla beraber 267 köy yolu araç ulaşımına kapanırken ekipler kapanan yolları açmak için seferber oldu.

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  • 03.01.2022 09:08
  • Güncelleme: 03.01.2022 09:08
Sivas'ta 267 köy yolu kapandı, çalışmalar sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta etkili olan kar yağışıyla beraber 267 köy yolu araç ulaşımına kapanırken ekipler kapanan yolları açmak için seferber oldu.

Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte birçok yer buz tuttu. Öte yandan kentte 267 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak üzere 32 greyder,22 yükleyici,6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personel ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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