Sivas'ta 2 tona yakın kaçak kaşar ele geçirildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri menşei belli olmayan 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el koydu.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 08:55
Sivas'ta 2 tona yakın kaçak kaşar ele geçirildi
Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri menşei belli olmayan 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el koydu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri menşei belli olmayan 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el koydu.

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri tarafından Sivas’ın Gemerek ilçesi Ziraat Odası önünde düzenlenen yol denetimleri sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 ton 800 kilogram menşei belli olmayan, sevk irsaliyesi bulunmayan kaşar peyniri ele geçirildi. Araç sürücüsü C.İ. ve peynirlerin sahibi olduğu tespit edilen B.Ö. hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem başlatıldı. Peynirler ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Orman ve Gıda Müdürlüğüne teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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