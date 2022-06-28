Sivas mor inci hasadı için gün sayıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yetişmez denilmesine rağmen olumsuz düşüncelere kulak asmayarak lavanta eken Feridun Tunçdemir, hasat için gün sayıyor.

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  • 28.06.2022 09:59
  • Güncelleme: 28.06.2022 09:59
Sivas mor inci hasadı için gün sayıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yetişmez denilmesine rağmen olumsuz düşüncelere kulak asmayarak lavanta eken Feridun Tunçdemir, hasat için gün sayıyor.

Şarkışla ilçesinde yaşayan Feridun Tunçdemir, ilçenin Gümüştepe köyünde lavanta ekmeye karar verdi. Çevresindekiler her ne kadar ‘Sivas’ta üretilmesi mümkün değil’ deseler de söylenenlere aldırış etmedi. Yaklaşık 5 dönümlük araziye 6 bin 300 lavanta fidesi eken Tunçdemir, tahmininin üzerinde bir verim elde etti. Kararlı girişimci şimdi hasat için gün sayıyor.

Verim beklenenin üstünde

Feridun Tunçdemir Sivas’ta lavanta üretimine nasıl başladığını şu sözlerle anlattı. “Burada biz cevizle meşgul oluyorduk, daha sonra İlçe Tarım Müdürlüğü Lavantayı getirdi. Bir buraya Lavantayı deneme amaçlı diktik ve güzel oldu. Burası 5 dönüm civarında ve burada 6 bin 300 kök var. Hasadımız da bu sene olacak, daha önceki hasadı biz makasla yaptık. Kendi imkânlarımızla çiçeğimizi aldık ve yağını çıkardık ama bu sene Organize Sanayide yağını çıkaracağız ve bu sene ki hasadımız da orada belli olacak. Bu sene daha iyi olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“Covid’ten lavanta ile korundu”

Feridun Tunçdemir üretimi yaptığı lavantanın insan sağlığına da iye geldiğini belirtip, “Lavanta bahçesi memlekette ilk defa olduğu için gerçekten dikkat çekiyor. Hatta bir fotoğrafçı arkadaş düğün çekimleri için rica etti. İlçe Tarım Müdürlüğüne de müracaat ettim. Hazineden bir arazi kiralayabilirsem 15-20 dönüm daha yapmayı düşünüyorum. Genelde Hazirandan sonra Ağustos aylarının başlarında hasat dönemimiz oluyor. Hasat edilebilmesi için bu çiçeklerin tamamen morlaşması gerek. Kozmetik ürünlerde, parfümlerde, ağrı kesici ilaçlarda kullanılıyor, birçok hastalığa iyi geliyor. Pandemi sürecinde bizim evde korana virüs hastalığı olmadı. Çünkü ben bunun çiçeğini kaynatıyordum, bunun buharından dolayı evde rahatlık veriyor, rahat uyumamızı sağlıyor. Özellikle beşikte yatan çocukların yastığının altına koyduğunuz zaman ağlamadan uyur” diye konuştu.

İHA

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