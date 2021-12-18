Sivas Belediyespor, kar altında çalıştı

TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 18. haftasında sahasında konuk edeceği Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarını kar yağışı altında yaptığı idmanla tamamladı.

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  • Güncelleme: 18.12.2021 18:33
Sivas Belediyespor, kar altında çalıştı
TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 18. haftasında sahasında konuk edeceği Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarını kar yağışı altında yaptığı idmanla tamamladı.
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TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 18. haftasında sahasında konuk edeceği Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarını kar yağışı altında yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve ekibi yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Yeşil-beyazlı ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi idmanın son bölümünde ise Velimeşe maçının taktiğini çalıştı.

Sivas Belediyespor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivas Belediyespor ile Ergene Velimeşespor 19 Ekim Pazar günü saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak olan maçta Can Cengiz düdük çalacak.

İhlas Haber Ajansı

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