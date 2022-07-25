Sivas Belediyespor, Hakan Demirci'yi kadrosuna kattı

Sivas Belediyespor, geçen sezon Sarıyer forması giyen sol kanat oyuncusu Hakan Demirci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı takım, sol kanat oyuncusu Hakan Demirci’yi kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncu için bugün kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. İmza törenine, Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal ile futbolcu Hakan Demirci katıldı. Demirci, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Taner Karabal, transferin hayırlı olmasını diledi.

Genç sporcu daha önce Kocaelispor, Altay ve son olarak Sarıyer takımlarında forma giydi.