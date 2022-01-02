Sivas Belediyespor'da teknik direktör Yusuf Tokuş ilk idmanına çıktı

Sivas Belediyespor'un yeni teknik direktörü Yusuf Tokuş, takımın başında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

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  • 02.01.2022 18:06
  • Güncelleme: 02.01.2022 18:06
Sivas Belediyespor'da teknik direktör Yusuf Tokuş ilk idmanına çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Belediyespor’un yeni teknik direktörü Yusuf Tokuş, takımın başında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig’in ikinci devresinin ilk haftasında oynayacağı Turgutluspor maçının hazırlıklarına başladı. Özer Karadaş’tan boşalan teknik direktör koltuğuna oturan Yusuf Tokuş da Sivas Belediyespor’da ilk idmanına çıktı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde teknik direktör Yusuf Tokuş gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma bölümünün ardından, iki grup halinde top kapma çalışması yaptı. Futbolcular, kondisyon ağırlıklı koşu ve istasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor, Turgutluspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan Teknik Direktör Yusuf Tokuş’un yardımcıları da belli oldu. Tokuş’un yardımcılıklarını Muzaffer Taşkın, Sonkan Konak ve Uğur Alpkaan yapacak.

İHA

Kayseri Gündem
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