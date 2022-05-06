Sivas Akd Kıds' de bayramlar coşkuyla kutlanıyor

Sivas'ta bulunan AKD KIDS anaokulu, 'nerede o eski bayramlar' temasıyla ramazan bayramını kutladı. Sivas'ta anaokulu olarak hizmet vermekte olan AKD KIDS 3 günlük ramazan bayramının ardından akd kıds öğrencileriyle ramazan bayramının önemini anlatan program düzenlendi. Bu programda eski bayramların ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıldı. Bayramların sadece tatilden ibaret olmadığını dini ve milli değerler taşıdığını belirtildi.

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  • 06.05.2022 14:16
  • Güncelleme: 06.05.2022 14:16
Sivas Akd Kıds' de bayramlar coşkuyla kutlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bulunan AKD KIDS anaokulu, “nerede o eski bayramlar” temasıyla ramazan bayramını kutladı. Sivas’ta anaokulu olarak hizmet vermekte olan AKD KIDS 3 günlük ramazan bayramının ardından akd kıds öğrencileriyle ramazan bayramının önemini anlatan program düzenlendi. Bu programda eski bayramların ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıldı. Bayramların sadece tatilden ibaret olmadığını dini ve milli değerler taşıdığını belirtildi.

“Kültürümüzde bayramları coşkuyla kutlamak çok önemlidir”

“Bayramlar sadece milli ve dini olarak tanımlansa da insan ve toplum üzerinde farklı etkileri olduğunu belirten akd kıds anaokulu müdürü Ecem Burçak Yazgan, “Özellikle sosyolojik açıdan baktığımızda bayram demek toplumu tanımlayan anlatan bir kavramdır. Kültürümüzde bayramları coşkuyla kutlamak çok önemlidir. O yüzdendir ki millet olarak dini ve milli tüm bayramlara önem veririz ve kuşaklar boyu aktarmayı amaçlarız. Bu açıdan baktığımızda toplumsal dayanışmayı sağlayan, küslükleri ve gerginliği azaltan, geçmişteki olumsuzlukların ortadan kalkmasını sağlayan güzel bir aracı mekanizma olarak görürüz” dedi.

“Bayram sevincini geleneklerimizle çocuklarımıza aşılıyoruz”

Yeni nesil için bayramların tatil anlamına geldiğini vurgulan Yazgan, “Bayramlarda küsler barışır, küçükler büyüklerin ellerinden öper, harçlık şeker alırlar, tatlılar ikramlıklar hazırlanır. Bunlar bizim artık gelenek haline gelmiş değerlerimizdir. Artık yavaş yavaş bayram demek yeni nesil tarafından tatile gitmek olarak düşünülse de bir tarafımız hala Anadolu’daki aile büyüklerine gitmeyi onlarla eski bayramların tadını yaşamayı amaçlamaktadır. Büyüklerimizden duyduğumuz "ahh nerede o eski bayramlar’’ sözünü çocuklarımıza açıklamak için bizde Sivas AKD KIDS ailesi olarak hem dini hem milli bayramlarımızı okulumuzda coşku ile kutluyoruz. Bayram sevincini geleneklerimizle çocuklarımıza aşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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