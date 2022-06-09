Sınır tanımayan teknoloji festivali 'Kocafest'te gençlerin hayalleri gerçekleşiyor

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor. Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları birbirinden ilginç ve farklı projelerini KOCAFEST'te sergileyen gençler, büyük beğeni topluyor. Büyük ve Güçlü Türkiye için gençlerin büyük ümit vadettiğini vurgulayan Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

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  • 09.06.2022 15:17
  • Güncelleme: 09.06.2022 15:33
Sınır tanımayan teknoloji festivali 'Kocafest'te gençlerin hayalleri gerçekleşiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor. Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları birbirinden ilginç ve farklı projelerini KOCAFEST’te sergileyen gençler, büyük beğeni topluyor. Büyük ve Güçlü Türkiye için gençlerin büyük ümit vadettiğini vurgulayan Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle yaptığımız hizmetlerle fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Bu yıl ilkini yaptığımız KOCAFEST ile gençlerimizin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz KOCAFEST’te en güzel şekilde ortaya koyuyor. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında, gençlerimiz yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA’lar ile robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretimine katkı sağlayacak. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmek. Bilim ve teknoloji atölyelerini kurarak, dünya ile rekabet edebilecek çocuklarımızı yetiştireceğiz. Yapmış olduğumuz atölyeleri daha detaylı yaparak, milli ve yerli üretim sağlayacağız. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, KOCAFEST ’ten TEKNOFEST’e uzanan festival ile gençleri geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını sözlerine ekledi.

KOCAFEST’e katılan öğrenciler de Kocasinan Belediyesi’nin bilim ve teknoloji alanında vermiş olduğu eğitimler sayesinde birbirinden farklı projeler geliştirdiklerini belirterek, böyle imkanlar tanıyan Başkan Çolakbayrakdar’ a teşekkür etti.

KOCAFEST’i gezen katılımcılar ise insansız hava araçları çalışmalarına hayran kaldıklarını belirterek, gençlerin becerilerini ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sunan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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