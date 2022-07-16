Silviu Lung, Arabistan takımına gitti

2017 – 2018 sezonu öncesi Romanya’nın Astra takımından transfer olan Silviu Lung 5 sezon Kayserispor’da forma giydi. 2021 – 2022 sezonu sonu Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Silviu Lung takımla yeniden masaya oturmadı. Kayserispor yönetiminin Romen kaleciden indirim talebi onay görmedi. Kayserispor, Romen teknik adam Marius Sumudica’nin görev yaptığı sezonda kadrosuna gittiği Silviu Lung eski hocası ile yeniden bir araya geldi. Lung, Marius Sumudica’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan takımı Al-Raed’e transfer oldu. Kayserispor’da 5 sezon forma giyen Lung, 132 maçta süre aldı.