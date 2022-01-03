Sıcak iklim hayvanlarına özel bakım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde sıcak iklim hayvanlarının aşırı soğuklardan olumsuz etkilenmemesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Veteriner Hekim Kaan Erkek, Kış ayları gelmeden önce gerek kombi bakımlarını, gerek ufolar, gerek alttan ısıtmalar gibi fiziksel hazırlıklarımızı yaptık dedi.

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  • 03.01.2022 10:48
  • Güncelleme: 03.01.2022 11:00
Sıcak iklim hayvanlarına özel bakım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde sıcak iklim hayvanlarının aşırı soğuklardan olumsuz etkilenmemesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Veteriner Hekim Kaan Erkek, "Kış ayları gelmeden önce gerek kombi bakımlarını, gerek ufolar, gerek alttan ısıtmalar gibi fiziksel hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Kayseri’de havaların soğumasıyla birlikte bölgenin en büyük hayvanat bahçesi olan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde, tropikal hayvanların aşırı soğuklardan etkilenmemesi için hazırlıklar tamamlandı. Sıcak iklim hayvanlarının soğuklardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Kaan Erkek, "180 bin metrekare alan üzerine kurulu 153 türde bin 600 hayvan bulunmaktadır. Yaz aylarından kış aylarına geçişte hayvanların ortamlarında genellikle ısılarına yönelik çalışmalar yapmaktayız. Kış ayları gelmeden önce gerek kombi bakımlarını, gerek ufolar, gerek alttan ısıtmalar gibi fiziksel hazırlıklarımızı yaptık. Şu an herhangi bir sıkıntı olmadan çalışmaktadır. Özellikle tropik olan hayvanlarımız nemli ve ısısı yüksek olan ortamlarda yaşamakta. Onların da hazırlığını yaptık, şu anda bir sıkıntı olmadan yaşamlarını sürdürüyorlar" dedi.

Ayrıca hayvanların yiyeceklerinin de kış şartlarına uygun olarak hazırlandığını aktaran Erkek, "Hayvanlar için kış rasyonuna geçtik. Bu rasyonda enerjisi çok olan yiyecekler kullanıyoruz. Kış şartlarına yönelik olarak öğünlerini de artırıyoruz. Hayvanlarımızın enerji yüklü yiyeceklerle beslenmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Kaan Erkek, soğuk havayı seven bozkurt ve ayıların ise bayram havası içerisine girdiğini sözlerine ekledi.

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İHA

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