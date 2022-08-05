Sıcak havalarda su tüketimine dikkat

Memorial Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, böbreklerin suyla çalışan bir fabrika olduğunu söyleyerek, 'Günlük su tüketiminin normal insanlarda 2-3 litre arasında olması gerektiğini söylüyoruz. Ancak içerisinde bulunduğumuz sıcaklarda bu oran 4 litreye kadar çıkabilir' dedi.

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  • 05.08.2022 16:17
  • Güncelleme: 05.08.2022 16:43
Sıcak havalarda su tüketimine dikkat
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Memorial Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, böbreklerin suyla çalışan bir fabrika olduğunu söyleyerek, “Günlük su tüketiminin normal insanlarda 2-3 litre arasında olması gerektiğini söylüyoruz. Ancak içerisinde bulunduğumuz sıcaklarda bu oran 4 litreye kadar çıkabilir” dedi.

Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, özellikle sıcak havalardaki su tüketimi ile ilgili bilgiler vererek, “Biz üroloji olarak böbreklerin suyla çalışan bir fabrika olduğunu söylüyoruz. Günlük su tüketiminin normal insanlarda 2-3 litre arasında olması gerektiğini söylüyoruz. Ancak içerisinde bulunduğumuz sıcaklarda bu oran 4 litreye kadar çıkabilir. Özellikle taş hastalığı olan kişilerin bu suya çok dikkat etmesi gerekiyor. Yapılan çalışmada bir bardak suyun böbrek taşı oluşum riskini yüzde 13 oranında azalttığını gösterdiğini ortaya koydu. Dolayısıyla böbrek sağlığı ve genel vücut sağlığı için normal zamanda ve özellikle sıcak havalarda sıvı alımına dikkat etmek lazım. Ancak şu anlama gelmiyor. Bizim bahsettiğimiz normal su. Su alımı olarak kahve, çay ve gazlı içecekler hiçbir zaman bu bahsettiğimiz miktar içerisine girmez. Özellikle gazlı içecekler zararlı bile olabilir” ifadelerini kullandı.

“Eğer su içilmezse vücut için zararlı olan taş hastalığına neden olabilir”

Demirtaş, “Sıcak havalarda dışarı çıkmamak genel bir sağlık önerisidir. Belirli bir sıcaklığı geçtiği zaman özellikle yaşlı ve küçük çocukların dışarı çıkmamasını istiyoruz. Özellikle ağustosun 1’i ile 10’u arasındaki çok yüksek sıcaklık döneminde böbrek sağlığı açısından insanların gölgede kalmaları daha sağlıklı olabilir. Böbrek suyla çalışıyor ve amacı da vücutta üretilen toksitlerin atılmasıdır. Bu toksitleri atarken su kullanıyor. Eğer su içilmezse böbrekle atılan kristaller ve kalsiyum gibi bir takım elementlerle birlikte bu toksitler vücut için zararlı olan taş hastalığına neden olabilir. Ya da idrarın PH’sını değiştirdiği için idrarda yanma gibi şikayetlere de neden olabilir. Açık sarı olması gereken idrar rengidir. Dolayısıyla daha koyu oldukça bir sebepten sıvı kaybı vardır ve idrar koyulaşıyor demektir. Buna dikkat ederek idrarı açık sarı tutacak şekilde kişiler su içerse aslında gerçek ölçü budur diyebiliriz. Belli bir litre cinsinden değil ama kendi idrarını rengini kontrol ederek su alımı dengelenebilir” şeklinde konuştu.

İHA

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