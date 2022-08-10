SGK İl Müdürü Hasgül, göreve başladı

Bir süre önce bakanlık kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara İl Müdürlüğü'ne atanan ve yine bakanlık kararı ile ikinci kez SGK Kayseri İl Müdürlüğü'ne atanan Hacı Ali Hasgül, göreve başladı.

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  • 10.08.2022 12:02
  • Güncelleme: 10.08.2022 16:30
SGK İl Müdürü Hasgül, göreve başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bir süre önce bakanlık kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara İl Müdürlüğü’ne atanan ve yine bakanlık kararı ile ikinci kez SGK Kayseri İl Müdürlüğü’ne atanan Hacı Ali Hasgül, göreve başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü olarak Kayseri’de görev yaptığı dönemde başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Hacı Ali Hasgül, iş dünyasından gelen yoğun talep üzerine bakanlık kararıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürlüğü’nden tekrar Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü’ndeki görevine başladı. Hasgül’ü SGK Kayseri İl Müdürlüğü önünde görevi devraldığı Ahmet Hamdi Güney, şube müdürleri ve personeller karşıladı. Personelle selamlaşan Hacı Ali Hasgül’e makamında Ahmet Hamdi Güney tarafından çiçek takdim edildi.

Devletin takdirine rıza göstererek Kayseri’ye hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen Hacı Ali Hasgül, “7 ay önce ayrıldığım, doğduğum ve doyduğum yere tekrar döndüm. Sayın baklanımızın, sayın devlet büyüklerimizin, Kayseri halkının isteği ve talebi ile olması daha bir onur verici bir durum şahsım adına. Burada hizmetimize ihtiyaç duyulduğunun söylenmesi ayrı onur verdi. Burada baktığımız zaman bıraktığımız gibi bulduk. Hamdi Güney kardeşime çok teşekkür ediyorum. Süreci çok güzel idare etti ama devletimiz bu yönde takdir buyurdu. Bu takdire rıza göstermek de boynumuzun borcudur. Bu saatten sonra yine doğduğumuz topraklara hizmet vermeye, Kayseri halkına hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bütün Kayseri halkını, iş dünyasını, emekçileri, halkımızın her kesimini saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

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İHA

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