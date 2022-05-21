Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aileler madımak toplamak için bir araya geliyor. Birçok derde deva olan madımak toplanarak yemeği yapılıyor.

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  • 21.05.2022 10:22
  • Güncelleme: 21.05.2022 10:22
Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gemerek ilçesinde aileler madımak toplamak için bir araya geliyor. Birçok derde deva olan madımak toplanarak yemeği yapılıyor.

Mayıs aylarında kendiliğinden doğada çıkan madımak otu bölge insanları tarafından toplanarak kurutuluyor. Kurutulan madımaklar dondurucularda saklanarak kış boyu tüketiliyor. Gemerek İlçesinde madımak toplayan aile üyelerinden Rengül Durukan, “Yöremizde mayıs ayında topladığımız madımaklar şifa niyetine. Her sene bu aylarda toplarız bir kışta bunları pişirir yeriz lezzetli olur. Herkese şifa olsun herkesin tatmasını isterim. Mayıs aylarında genelde bu bölgemizde madımağımız meşhurdur” dedi. Hayriye Aksoy ise “Sivas’ımızın yöresel madımağı. Her sene mayıs ayında toplanırız komşularımız, toplarız, yıkarız, donduruculara koyarız, bir kış yeriz. Herkese tavsiye ederim. Çok şifalıdır” dedi. Sivas’a özgü olan madımağı kangal köpekleriyle birlikte toplayan aile üyeleri madımak türküsünü de söyledi.

İHA

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