Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Kış turizminin merkezi Erciyes'te kayak sezonunun açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 15:20
Erciyes'te kayak sezonu açıldı
Kış turizminin merkezi Erciyes'te kayak sezonunun açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın tadını çıkarıyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kış turizminin merkezi Erciyes’te kayak sezonunun açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon geçtiğimiz cumartesi günü Tekir Kapı’da açılmıştı. Kar yağışı ve suni karlama sistemi ile yapılan çalışmaların ardındna Develi, Tekir, Hacılar ve Hisarcık Kapı’daki ana pistlerin de hizmete açılmasıyla kayakseverler yoğunluk oluşturmaya başladı. Şu anda 4 kapıda 41 pistin yarısında kayak yapılabildiğini aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kış mevsimine girip kar yağmaya başlayınca bütün insanların gözleri dağlara düşüyor. Kayağın başlayıp başlamadığı, faaliyete geçilip geçilmediği konusunda tereddütler oluşuyor. Erciyes çok şükür her yılki gibi yine Aralık’ın ilk haftasından itibaren suni karlama sistemi ile çalışmalara başladı ve Aralık ortası itibariyle Erciyes’in 41 pistinden yarısını açmış bulunmaktayız. Develi, Tekir, Hacılar ve Hisarcık kapıdaki ana pistlerimiz kayakseverlerin hizmetinde. Bağlantı pistlerimiz de açık, bazı kar tutmayan pistlerimizde çalışmalar devam ediyor. Sabahlara kadar bütün arkadaşlarımız gayret ederek hem kar yağmayan noktalara kar toplayarak kayakseverlerimiz için pistlerimizi hazır hale getirmeye çalışıyorlar" dedi.

"Ocak, şubat ayındaki yoğunluk oluştu"

Özellikle büyükşehirlerden ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlamaya başladıklarını kaydeden Cıngı, "Çok şükür sezon açılır açılmaz aralık ortasından itibaren de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden hem de yurt dışından misafir ağırlamaya başladık. Sanki ocak, şubat ayı gibi bir yoğunluk oluştu Erciyes’te. Otellerimiz rezervasyonlarını alıyorlar. Yılbaşında da yoğun bir talep yaşayacağımız şimdiden belli oluyor. Bunun yanı sıra çeşitli aktiviteler, halk konserleri ve farklı özel aktiviteler var. Bütün bunlar artık Erciyes’e yerli ve yabancı misafir gelişini hızlandıran unsurlar olarak göze çarpmakta. Bugün itibariyle de gece kayağını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gece kayağı başlıyor

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, gece kayağının da bugün itibariyle Tekir Kapı’da başlayacağını sözlerine ekleyerek, "İnşallah Tekir Pisti’nde misafirlerimiz yoruluncaya kadar, ’Artık kaymak istemiyoruz’ diyene kadar gece kayağı yapacak" diye konuştu.

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İHA

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