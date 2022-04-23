Seyyid Burhanettin Hazretleri’nin huzurunda Ramazan

Her şehrin, rahmet ve bereket ayı Ramazanla özdeşleşen mekânları vardır. Türbeler ve tarihi camiler de bu mekanların başında geliyor. Kayseri’de ise Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî‘nin hocası olarak bilinen Seyyid Burhanettin Tirmizi Hazretleri’nin türbesi ve İslam alimlerinden Su İçmez Efendi’nin kabrinin de bulunduğu tarihi mezarlık ziyaretçi akınına uğruyor.

Ramazan ruhuna uygun olarak düzenlenen mekânda oruç açmak, tarihi Kalemkırdı Camii'nde akşam, yatsı ve teravih namazlarını kılmak isteyen ziyaretçiler günün her saati buraya geliyor. Ayrı bir manevi atmosfer sunan tarihi mezarlık da, Peygamber Efendimiz’in (sav) "Dünyevî zevkleri kıran ölümü çokça hatırlayınız" Hadis-i Şerif’ini hatırlatıyor. Ziyaretçiler bir taraftan tefekkür ederken, diğer taraftan günün stresini ve dünya telaşını burada mezara gömme fırsatı buluyor. Ayrıca akşam ezanıyla birlikte ise aynı mekânda kurulan iftar sofrası zengin fakir herkesi buluşturuyor.

SEYYİD BURHANETTİN HAZRETLERİ KİMDİR?

Önemli İslam alimi Seyyid Burhanettin Tirmizi, 1165 senesinde Özbekistan’ın güneyinde (Afganistan sınırı) bulunan eski Tirmiz şehrinde doğmuştur. Sultanü'l Ulema Bahaeddin Veled'den ilim tahsil eden Seyyid Burhanettin, hocasının vefatı üzerine Konya'ya gelerek 9 yıl Hz. Mevlana'ya hocalık yapmıştır. Ardından Kayseri'ye dönmüş ve 1244 senesinde burada vefat etmiştir. Şehir merkezine yürüyerek 10 dakika mesafede bulunan ve kendi adını taşıyan mezarlığa defnedilmiştir. Kabrinin üzerine sonradan türbe yapılmıştır. Seyyid Burhanettin Hazretleri’nden kalan en önemli eser, sözlerinin ve müritleri ile sohbetlerinin yer aldığı ‘Maarif’ isimli kitaptır.

ULEMA SU İÇMEZ EFENDİ KİMDİR?

Kayseri’nin yetiştirdiği alimlerden Su İçmez Efendi’nin, rüyasında peygamber efendimizin elinden su içtiği ve o tarihten sonra ağzına hiç su almadığı için bu lakapla anıldığı rivayet edilir. Ömrünün büyük bölümünü oruçlu geçirdiği anlatılır.

Gerçek ismi ve doğum tarihi bilinmeyen Su İçmez Efendi’nin mezarı başındaki kitabesine göre 1758 senesinde vefat ettiği yazılıdır. Az kişi tarafından bilinse de, Seyyid Burhanettin Mezarlığı'nda metfun bulunan Su İçmez Efendi’nin kabri de, dua etmek isteyenler tarafından ziyaret edilmektedir.