Serinlemek için havuza giren kardeşler, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde serinlemek için havuza giren 2 kardeş, güvenlik görevlileri tarafından son anda kurtarıldı.

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  • 10.07.2022 15:01
  • Güncelleme: 10.07.2022 15:26
Serinlemek için havuza giren kardeşler, boğulmaktan son anda kurtarıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde serinlemek için havuza giren 2 kardeş, güvenlik görevlileri tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi’nde bulunan Anadolu Harikalar Diyarı’na ailesi ile birlikte gezmeye giden C.I. (14) ile kardeşi K.I. (13) serinlemek için park içerisinde bulunan havuza girdi. Kısa süre sonra suda batmaya başlayan kardeşleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri fark etti. Güvenlik görevlilerinin yardımı ile kardeşler sudan çıkarılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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